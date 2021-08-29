Шойгу рассказал о советской военной подготовке сирийских боевиков

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил боевиков, воюющих в Сирии на стороне террористических организаций, не как сброд бандитов, а как обученную и организованную силу. Об этом министр рассказал в интервью в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

Министр рассказал, что на стороне различных террористических групп воюют множество бывших военнослужащих армии Ирака, которые получили военное образование ещё в СССР.

Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это всё-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действиям войска, — заметил Шойгу.

Глава Минобороны отметил высокую степень организации боевых групп террористов.

Именно войск, я по-другому их не называю. Войск бандитов, войск террористов международных, как угодно. Это те офицеры и те военные, которые по большей части готовились в Советском Союзе, в наших учебных заведениях. Из этого понятно, что это не банальные бандиты с улицы, — подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что боевики в сирийской провинции Алеппо применили БПЛА для атаки позиций Вооружённых сил Сирии. Террористы к летательному аппарату на радиоуправлении прикрепили взрывное устройство и сбросили его на сирийских военных.