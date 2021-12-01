Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах России. Он на селекторном совещании предложил заменить эти даты рабочими днями 18 и 25 декабря, сообщает ТАСС.

Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря, — сказал глава Минобороны России.

При этом Шойгу потребовал «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Ранее Минобороны России предложило освободить военнослужащих от QR-кодов. Вместо цифровых пропусков предлагается использовать сертификат о вакцинации и военный билет. Соответствующий законопроект ведомство отправило на согласование в правительство. Правила также хотят распространить и на военных пенсионеров.

По данным Минобороны, личный состав российской армии на сегодня привит почти на 100%. К тому же предъявление QR-кодов предполагает необходимость пользоваться современными смартфонами с камерой, которые на территории практически любого военного объекта российской армии запрещены.