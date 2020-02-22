https://static.news.ru/photo/a78437ca-5577-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Ситуация в Идлибе стала темой для разговора министров обороны РФ и Турции.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Минооборны России, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его коллега из Турции Хулуси Акаром обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент Анкара и Москва ищут пути для урегулирования ситуации. Российская и турецкая стороны намерены в ближайшее время провести переговоры по Сирии.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты считают Турцию неспособной пойти на прямой конфликт с Россией.