Ситуация в Идлибе стала темой для разговора министров обороны РФ и Турции.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Минооборны России, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его коллега из Турции Хулуси Акаром обменялись мнениями по ситуации в Сирии.
В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент Анкара и Москва ищут пути для урегулирования ситуации. Российская и турецкая стороны намерены в ближайшее время провести переговоры по Сирии.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперты считают Турцию неспособной пойти на прямой конфликт с Россией.
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