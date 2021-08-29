Шойгу оценил возможную агрессию со стороны Украины

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что не рассматривает Украину в качестве угрозы для России и не хотел бы размышлять на эту тему. Он заявил это в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только соседи, мы один народ. Рассуждать и размышлять на эту тему не хочется, — сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что ситуация в украинском государстве когда-нибудь изменится и найдётся человек, который сможет прекратить «националистическую вакханалию», которая «ничем не обоснована ни исторически, ни фактологически». Шойгу добавил, что политические планы и программа нынешней Украины «реализована знаете кем, как и за какие деньги».

Ранее Шойгу рассказал, что у него с президентом Владимиром Путиным есть взаимопонимание, однако более подробно об их взаимоотношениях он поделиться не может.

Также Шойгу пояснил, что единовременная выплата в 15 тысяч рублей, которую направят военнослужащим по решению президента России Владимира Путина, обусловлена уровнем инфляции, которая ускорилась из-за пандемии COVID-19.