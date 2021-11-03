Шойгу назвал заход боевых кораблей США в Чёрное море проверкой России

Заходящие в Чёрное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что при заходе иностранных кораблей их постоянно сопровождают российские военные. Они всегда готовы к разнообразным провокациям и стараются не допускать этого.

Мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нём, то есть он идёт не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его, — сказал Шойгу.

Министр добавил, что «предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Россия тоже проводит учения и продолжит это делать, заключил Шойгу.

Сейчас в Чёрном море находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал прохождение кораблей ВМС США у берегов полуострова. Он призвал США не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию.