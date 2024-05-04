Шойгу вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам СВО

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» отличившимся участникам военной спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что солдаты получили награды за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Страна, президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей родине, нашему отечеству и самое главное — в стремлении к победе, — сказал Шойгу во время награждения.

Министр обороны поблагодарил бойцов и поздравил их с наградой. Он также попросил военных беречь себя и пожелал им успехов, новых наград и побед.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Глава региона получил его за мужество и самоотверженность при выполнении профессионального долга, сказано в соответствующем указе.

Путин также подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Глава государства отметил наградами Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова.