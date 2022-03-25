Шойгу и Силуанов обсудили финансирование армии и гособоронзаказа

Главы Минобороны и Минфина России Сергей Шойгу и Антон Силуанов обсудили финансирование государственного оборонного заказа (ГОЗ) и финансирование Вооружённых сил (ВС) России, сообщили РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Ранее Шойгу в ходе телефонных переговоров с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым обсудил вопрос обострения напряжённости в Карабахе. Стороны обменялись мнениями о ходе миротворческой операции в регионе и гуманитарной обстановке в зоне её проведения.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждены вопросы финансирования, выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве накануне сообщили о том, что Шойгу провёл совещание касательно выполнения государственного оборонного заказа в условиях санкций. Отмечается, что в процессе обсуждения были выработаны конкретные предложения по решению данного вопроса.

Ранее стало известно, что Тихоокеанский флот РФ в 2022 году пополнится новыми боевыми единицам. В состав флота войдут корвет проекта 20380 «Резкий» и дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») «Магадан».

Также в Минобороны РФ рассказали о новом вооружении в сухопутных войсках. В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск РФ должно поступить более 400 единиц бронетанковой техники. Передача техники произойдёт в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Вся техника уже успешно зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических зонах.