Шойгу пообещал Остину соразмерно отвечать на провокации США Шойгу назвал несоблюдение США российской зоны ограничения полетов причиной ЧП с БПЛА

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Шойгу

В Минобороны РФ раскрыли в Telegram подробности переговоров главы ведомства Сергея Шойгу и его коллеги из Пентагона Ллойда Остина. Стороны обменялись мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского беспилотника над Черным морем.

Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации, — заявили в Минобороны РФ.

Также Шойгу отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в таком развитии событий и на все провокации будет реагировать соразмерно. При этом обе стороны согласились с тем, что крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел 14 марта. По версии европейского командования ВС США, беспилотник над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт дрона. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.