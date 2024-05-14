Крушение поезда, удар по машине «Ритуала»: как ВСУ атакуют РФ 14 мая

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

За прошедшие сутки российские территории вновь подверглись ударам украинской армии. Грузовой поезд сошел с рельсов в Волгоградской области из-за «вмешательства посторонних лиц». ВСУ обстреляли Краснодон в ЛНР, три человека погибли и шестеро пострадали. Средства ПВО сбили около 30 реактивных снарядов над Белгородской областью в ночь на 14 мая. Злоумышленник попытался поджечь военкомат в Карелии. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территории России — в материале NEWS.ru.

Поезд сошел с рельсов под Волгоградом

В ночь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда из-за «вмешательства посторонних лиц», сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги. Информация о пострадавших не поступала.

На место ЧП были направлены восстановительные поезда, создан оперативный штаб. По данным Telegram-канала Baza, причиной схода поезда с рельсов стала атака беспилотника. Канал отмечает, что одна из цистерн взорвалась после удара, загорелись два вагона с топливом. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке дрона на состав.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что на станции Котлубань произошло возгорание цистерны с топливом и вагона с пиломатериалами. В ведомстве подчеркнули, что пожар был оперативно потушен.

На сайте Приволжской железной дороги сообщается, что движение поездов на станции Котлубань восстановлено по одному пути. Тем не менее с опозданием следуют пассажирские поезда № 89 Волгоград — Санкт-Петербург и № 90 Санкт-Петербург — Волгоград.

Три человека погибли в ДНР в результате атак ВСУ

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки был зафиксирован 31 случай ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 23 обстрела на Горловском направлении, семь — на Донецком и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 105 боеприпасов по региону. Повреждения получили девять жилых домов и три автомобиля, в частности, служебная машина компании «Ритуал».

Два человека стали жертвами обстрела ВСУ в Донецке. В Горловке был убит местный житель в результате удара БПЛА, мужчина 1963 года рождения получил ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«При обстреле противником Петровского района Донецка погибли супруги: мужчина 1955 г. р. и женщина 1957 г. р. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки БПЛА погиб мужчина», — отметил он.

Пасечник сообщил о гибели трех человек при ударе по Краснодону

Накануне украинская армия обстреляла Краснодон в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате атаки в промышленной зоне города начался сильный пожар.

«К сожалению, уже известно о троих погибших. Одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадали шесть человек, существенные повреждения получили объекты промзоны. Пасечник предположил, что ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS производства США. Министерство обороны РФ не комментировало информацию об атаке на Краснодон.

25 реактивных снарядов сбили над Белгородом за ночь

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере пять раз. По данным Минобороны РФ, шесть БПЛА, две противорадиолокационные ракеты и шесть управляемых авиационных бомб были уничтожены или перехвачены над регионом в течение дня.

В ночь на 14 мая украинские войска совершили массированный обстрел региона из РСЗО RM-70 Vampire. 25 реактивных снарядов были сбиты средствами ПВО, сообщили в военном ведомстве РФ. Утром 14 мая ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. Он был уничтожен средствами ПВО.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ночной атаки на регион пострадала мирная жительница. Врачи диагностировали у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга, ее госпитализировали. Девять многоквартирных и три частных дома, шесть автомобилей, а также здание школы получили повреждения.

Накануне в течение дня под обстрелами ВСУ находились Новостроевка-Вторая, Новая Таволжанка, Белгород и Белгородский район, сообщил Гладков в Telegram-канале. В результате вечернего удара по областному центру пострадали семь человек.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Совхозный, Новостроевку-Первую, Отрадное, Грузское и Белгород. Никто из мирных жителей не пострадал.

Утром 14 мая Гладков сообщил, что село Щетиновка подверглось массированным обстрелам и налету дронов. Частный дом получил повреждения. По словам губернатора, местные жители не пострадали, многие из них покинули населенный пункт.

Министерство обороны России не комментировало информацию о последствиях атак на Белгородскую область.

Сальдо сообщил о подрыве женщины на взрывоопасном предмете в Днепрянах

Женщина получила ранения, подорвавшись на взрывоопасном предмете в поселке Днепряны Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Пострадавшую госпитализировали.

«Местная жительница наткнулась на неопределенный железный предмет. Женщина подняла его, и он взорвался. Пострадавшая получила множество осколочных ранений», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Три лесных пожара произошли в Голопристанском округе в результате обстрелов со стороны ВСУ. По словам Сальдо, возгорания были оперативно ликвидированы. Их суммарная площадь достигала трех гектаров.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на Херсонскую область и их последствиях.

Злоумышленник попытался поджечь военкомат в Карелии

Telegram-канал SHOT сообщил о попытке поджога военкомата в городе Суоярви Республики Карелия. По данным канала, ЧП произошло в ночь на 13 мая.

Как уточняет SHOT, злоумышленник бросил в военкомат две бутылки с горючей смесью и сбежал с места происшествия. При этом здание не загорелось. В настоящее время полицейские разыскивают поджигателя.

Местные власти и Минобороны России не комментировали это сообщение.

Курские власти сообщили об ударе БПЛА по гражданским машинам

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали личные автомобили жителей села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области, сообщили в администрации региона. В результате удара один человек погиб, трое ранены.

«Одна женщина погибла на месте, еще три человека получили ранения. Пострадавших госпитализируют в районную больницу. Силами пожарных расчетов горящие автомобили были потушены», — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о налете дронов под Курском.

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