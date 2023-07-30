«Шлют на русские штыки»: Сладков о «поломанном» наступлении ВСУ Сладков заявил, что контрнаступление ВСУ поломано

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Военный корреспондент Александр Сладков назвал наступление ВСУ поломанным и заявил, что киевское руководство пытается придумать дальнейшие действия. В своем Telegram-канале он отметил нехватку военнослужащих для Вооруженных сил Украины. Военкор считает, что Киев бездумно посылает бойцов «на русские штыки».

Наступление поломано. Что Киеву делать дальше? Командующие процессом ломают голову, а пока автоматически шлют своих солдат на русские штыки. Наступать-то еще есть кем, но не дай бог успех, какими бригадами отвоеванное пространство заполнять? Резервом? А Харьков кто оборонять будет? А Киев? — пишет Сладков.

Корреспондент считает, что если ВСУ, переживающие нехватку живой силы, прорвут фронт и не получат подкрепления, то украинские солдаты окажутся в огневом мешке.

Ранее Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео уничтожения российскими войсками двух танков ВСУ в зоне СВО. Украинские боевые машины были разбиты артиллерийскими подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов 127-й мотострелковой дивизии ордена Кутузова в ходе боев на Времевском выступе.

До этого Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал кадры уничтожения американского БТР М113 с FPV-дрона. На видео попала и гибель военного ВСУ, который при подлете российского БПЛА-камикадзе сидел в телефоне.