Шквал ракет обрушился на ВСУ: успехи российской армии к утру 26 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне ответственности группировки войск «Центр» при помощи неуправляемых авиационных ракет уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах российской армии известно к утру 26 июня?

Как российские штурмовики ударили по живой силе и технике ВСУ

В Минобороны России рассказали, что в результате выполнения полетного задания специальная техника и живая сила противника были уничтожены.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“. <...> В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения пара экипажей выполнила противоракетный маневр, выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром вылета.

Что известно об уничтожении опорников ВСУ

Экипажи боевых машин БМД-4М Новороссийского горного соединения ВДВ на Ореховском направлении уничтожили взводный опорный пункт противника.

«Разведгруппа Воздушно-десантных войск при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения были направлены бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М. Экипажи боевых машин совершили марш, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь», — рассказали в российском военном ведомстве.

Там добавили, что после выполнения поставленной задачи экипажи БМД-4М оперативно совершили отход в безопасный район.

Кроме того, расчет 130-мм орудия М-46 группировки ВС РФ «Север» поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины для поддержки действий штурмовых групп и помог без потерь взять его под контроль.

«Целью расчета 130-мм орудия М-46 стал опорный пункт украинских националистов, который был выявлен разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата. Благодаря артиллерийской поддержке, оказанной расчетом пушки штурмовым группам мотострелковых подразделений, боевая задача была выполнена без потерь — опорный пункт ВСУ захвачен», — говорится в сообщении МО.

Как рассказал командир орудия с позывным Теленок, на счету артиллеристов несколько уничтоженных 120-мм минометов ВСУ, танк, колесный бронетранспортер американского производства Stryker и другая боевая техника. «Нашу батарею называют „Пулемет“, уже прославилась. И объем работы, и скорострельность у нас очень высокие среди всей нашей группировки», — отметил он.

Как снайперы ВС РФ уничтожили FPV-дрон ВСУ

В Министерстве обороны России рассказали, что снайперы арктического соединения группировки войск «Днепр» уничтожили FPV-дрон на Херсонском направлении.

«Снайперы арктического соединения группировки войск „Днепр“ уничтожают FPV-дроны. В этот раз, обнаружив FPV-дрон противника, снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим, технике и позициям. Арктические снайперы работают, как правило, ночью, укрывшись антитепловизионными накидками — „пончами“, которые защищают их от „ночных глаз“ дронов», — сказано в сообщении.

Как ВС РФ заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке в ДНР

Штурмовики восточной группировки ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка на Южно-Донецком направлении.

«Штурмовые группы армейского корпуса группировки войск „Восток“ из Сахалина захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции на подступах к селу Константиновка Марьинского района Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — сказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что под натиском российских штурмовых групп оборона противника на границе с Константиновкой «разваливается». «Противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников», — отметили в Минобороны России.

Читайте также:

Россия прекратит СВО на время переговоров? Что сказали Путин и Лавров

Названа новая точка напряженности для ВСУ: новости СВО на вечер 25 июня

Видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе: Киев бил ATACMS целенаправленно?