Школьных трудовиков научат управлять дронами РЕН ТВ: школьных учителей и педагогов колледжей научат управлять беспилотниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учителей труда в российских школах и педагогов колледжей начнут обучать управлению беспилотными летающими аппаратами, чтобы те передавали свои знания подрастающему поколению, сообщает РЕН ТВ. К 2023 году планируется подготовить 1 млн соответствующих специалистов. Телеканал отмечает, что дроны активно используются при тушении пожаров, в поисках пропавших людей, картографии и сельском хозяйстве.

Это позволит подготовить миллионы пилотов, которые уже в юном возрасте смогут помочь потушить пожар или найти заблудившегося человека, — говорится в сообщении.

Федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» будет реализован на площадках в шести регионах России от Хабаровска до Чечни. Профессиональную переподготовку пройдут почти 2,5 тысячи педагогов со всей страны. Отмечается, что вся необходимая техника для обучения и сопутствующее оборудование начали поступать в школы и колледжи страны.

Ранее сообщалось, что в новой программе школьных уроков труда, подготовленной Минпросвещения, предусмотрены в том числе занятия по черчению и изучению технологий беспилотных летательных аппаратов. По словам замминистра просвещения РФ Татьяны Васильевой, навыки управления БПЛА необходимы во многих сферах

Позднее стало известно, что учеников Быковской школы в Подольске начали обучать управлению беспилотными аппаратами. Обучение проводили специалисты Министерства обороны России среди учащихся 5–11-х классов. Курс продлился до середины апреля, успешно сдавшие экзамен получили юниорский разряд.