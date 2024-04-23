Школьники пострадавшего от паводков Кургана возвращаются за парты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащиеся школ в Кургане возвращаются за парты после временного обучения в дистанционном режиме. Исключение составляют школы, где из-за паводка временно размещены сотрудники МЧС и полиции, а также граждане с подтопленных территорий, уточнили ТАСС в городской администрации.

К занятиям в очной форме приступают школы №№ 5, 7, 22, 24, 26, 29, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 52, 56, 75, гимназии №№ 19, 27, 47, МБОУ «Центр образования», — рассказали в администрации.

Еще в 16 образовательных учреждениях с 24 апреля занятия будут идти только в помещениях, которые соответствуют требованиям к организации учебного процесса. Отмечается, что в регионе действует режим ЧС на фоне паводков. В настоящий момент уровень воды в Тоболе и Кургане уже снижается. В связи с паводками прокуратура направила властям региона информацию о необходимости освободить жителей от уплаты местных налогов. Речь идет о категории граждан, пострадавших от природного бедствия.

Telegram-канал Ural Mash ранее сообщил, что власти Курганской области решили отказать пострадавшим от паводков жителям в выплатах 10 тысяч рублей. По данным источников канала, чиновники признали затопленные дома пригодными для существования. Mash уточнил, что власти обещали помочь тем, чьи жилища стали непригодными для пребывания и кто потерял свое имущество.