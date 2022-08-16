Школам и университетам рекомендовали перейти на масочный режим Иммунолог Болибок посоветовал школам и вузам перейти на масочный режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии нового учебного года на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России в школах и университетах следует ввести масочный режим и социальную дистанцию, рассказал NEWS.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Специалист призвал школьных учителей и студентов ревакцинироваться перед 1 сентября, поскольку вовремя сделанная ревакцинация предотвращает тяжелые случаи заболевания.

Недавно было опубликовано сообщение, что 97% случаев заражений происходят на расстоянии менее двух метров, только 3% — на расстоянии более двух метров. Поэтому маска достаточно эффективно предохраняет. Если понадобится, то надо будет переходить на социальную дистанцию, разобщать всех учащихся, — отметил Болибок.

Как полагает специалист, аналогичные методы следует рассмотреть в школах. Болибок предложил ввести масочный режим для учителей, кроме того, преподаватели обязательно должны быть ревакцинированы. Также стоит вернуть все средства дезинфекции, которые применялись ранее.

Регулярное проветривание, перейти снова на классную систему, то есть класс находится в одном помещении, не перемещается по школе, и учителя к ним ходят на занятия. Если понадобится — то социальная дистанция, — подытожил иммунолог.

Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Как отметили в ведомстве, 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Ранее терапевт Алексей Хухрев предупредил, что нахождение без маски в местах с плохой вентиляцией и скоплением людей, например в метро или на вокзале, повышает риск заражения вариантом коронавируса «кентавр». Людям с ослабленным иммунитетом, а также пожилым гражданам следует проявлять особую внимательность, так как они больше всех подвержены инфицированию.