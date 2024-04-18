«Шизофренический бред»: Соболев о мечте Буданова про Парад Победы в Москве Соболев назвал мечту Буданова про Парад Победы в Москве «шизофреническим бредом»

Заявление начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о мечте устроить Парад Победы в Москве является шизофреническим бредом, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, по-другому никак нельзя интерпретировать слова украинского политика.

Я думаю, это не мечты, а просто шизофренический бред. Вот бывает у людей шизофрения, когда у них появляются подобные мысли. Это шизофренический бред! По-другому никак нельзя прокомментировать это заявление Буданова, — заявил Соболев.

В интервью The Washington Post Буданов сообщил, что украинское руководство мечтает устроить парад Победы в Москве. По информации издания, он также заявил, что «не будет возражать против возможного распада России на мелкие части».

Также Буданов пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и увеличением числа атак дронов. Он уточнил, что ГУР разработало план, главная цель которого — сокращение потенциала России.