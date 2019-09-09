https://static.news.ru/photo/890ed3f6-d2e9-11e9-bfd4-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, который стал победителем в выборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, в своём Instagram выразил благодарность избирателям и рассказал о дальнейших планах.

Спасибо большое всем избирателям, которые проголосовали за меня. Позади большой объём работы. Ещё больше — впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Государственной думе. Моя задача — сделать всё возможное, чтобы это доверие оправдать, — написал Шипулин.

Кроме того, экс-биатлонист отметил, что готов доказывать свою профпригодность.

Я отдаю себе отчёт, что не все в меня верят. За своё время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике, — написал Шипулин.

Выборы прошли 8 сентября. После обработки 99,77% протоколов Шипулин лидирует с 41,57% голосов.