Шифр «Круг»: МВД заказало комплекс для идентификации объектов

https://static.news.ru/photo/1cfe0198-8223-11ea-91e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заказ на разработку системы для идентификации объектов заказало Министерство внутренних дел РФ. Документ размещён на портале госзакупок.

Судя по контрактной документации, опытно-конструкторская работа называется «разработка комплекса специальных технических средств для идентификации объектов», шифр «Круг».

Обойдётся это ведомству в 46,3 млн рублей. Из-за того, что контракт заключается в рамках гособоронзаказа, данных о технических характеристиках будущего комплекса в документах нет.

Судя по информации сайта, сейчас идёт сбор заявок на участие в конкурсе. Этот этап закончится 12 мая.

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