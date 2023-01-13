Шестерых человек обвинили в хищениях из воинских частей Подмосковья

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет завершил расследование дела шестерых фигурантов, обвиняемых в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений в Московской области и Санкт-Петербурге имущества на 44,5 млн рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому 6 человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в городе Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества общей стоимостью более 44,5 миллиона рублей, — сообщил Бастрыкин.

Он отметил, что трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру. Еще трое продолжают знакомство с материалами дела.

По словам Бастрыкина, в настоящее время в производстве находятся и другие уголовные дела, связанные с хищениями военного имущества. но расследование по ним еще не завершено.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после публикации в соцсетях видео, запечатлевшего издевательства омского треш-стримера над ребенком, сообщили в ведомстве. На кадрах многодетная мать ночью слушает музыку на полной громкости, курит в присутствии малыша, а также поит его алкоголем. В один момент она связала плачущего малыша, чтобы он ей не мешал. За издевательства зрители присылали россиянке денежные пожертвования.