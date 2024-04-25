Шеремет раскрыл, как украинцам стоит поступить с американским оружием Шеремет предложил украинцам повернуть американское оружие против Зеленского

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Жителям Украины следует обратить поставляемое США оружие против режима президента Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он призвал «приговоренный и порабощенный» украинский народ восстать и вернуть честь и достоинство, которые у них украли.

Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу <...> и повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, тем самым вернув свою украденную честь и достоинство, — заявил Шеремет.

Депутат уверен, что действиями Зеленского руководят западные кураторы. Он предупредил, что в конечном итоге политика президента приведет к полному исчезновению украинской нации. По мнению Шеремета, Зеленский возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики, встав во главе коррупции на Украине.

Он под покровительством Вашингтона абсолютно открыто попирает все принципы хваленой демократии, физически уничтожая инакомыслие, а своих конкурентов без суда и следствия бросает в застенки, сделав политические расправы нормой, — заключил депутат.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине в рамках нового военного пакета. Американский лидер отметил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.