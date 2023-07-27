Шедшее в Россию судно заподозрили в перевозке взрывчатки для ВСУ ФСБ: сухогруз ВМО RIVER мог использоваться для доставки взрывчатки на Украину

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России вычислили гражданское судно, которое, предположительно, использовалось для доставки на Украину взрывчатки, сообщили в ведомстве. Речь идет о сухогрузе ВМО RIVER, который следовал в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. В его трюме специалисты обнаружили следы тротила и динитротолуола.

В грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза «ВМО RIVER», следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил, — сказано в пресс-релизе.

Как установила ФСБ, в июне и июле корабль дважды заходил в украинский морской порт Рени на границе с Румынией. Через Керченский пролив судно не пропустили.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. По данным хакеров, в операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Последний вышел из украинского Измаила 5 июля. Он направлялся в греческий порт Элефсиса, однако цели не достиг. Сначала корабль прибыл в Констанцу, а затем выдвинулся в сторону Туапсе. С 7 по 13 июля танкер дрейфовал в нейтральных водах на удалении около 100 км от Новороссийска. Владельцы танкеров вскоре выступили с опровержением этой информации.