Россия

Шарапова посоветовала не приезжать в Крым до 15 июня

09:21, 12 июня 2020
Арина Шарапова Арина Шарапова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Арина Шарапова отправилась на отдых в Крым и поделилась своими впечатлениями от поездки.

Она рассказала на своей странице в Instagram, что по дороге на полуостров огромная пробка, а на въездах доскональная проверка документов и коррупция. Она отметила, что лучше отправиться на отдых в Крым после 15 июня.

До 15 июня проверка жёсткая — паспорта, прописка, документы на собственность. Не крымчан без пропусков почему-то просят вернуться обратно. Про обсервацию не говорят уже. Чем больше запретов, тем больше коррупция. В общем, лучше приехать после 15 июня, — поделилась с подписчиками телеведущая.

Арина Шарапова отметила, что в Краснодарском крае ситуация гораздо хуже. Там также автомобили стоят в многокилометровых пробках и въезжающие стоят в очередях на блок-постах.

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Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма поручили подготовить пляжи к туристическому сезону к началу июля. Глава Минкурортов республики Вадим Волченко отметил, что к началу июля должны быть проведены все необходимые для приёма туристов работы.

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