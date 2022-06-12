Шансы 7%: Россия возобновила переговоры с Европой по миссии «ЭкзоМарс» Рогозин: «Роскосмос« вновь начал переговоры с ЕКА о запуске миссии »ЭкзоМарс»

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Отечественный концерн «Роскосмос» возобновил переговоры с Еврпоейским космическим агентством (ЕКА) о запуске миссии «ЭкзоМарс». Он возможен не ранее 2024 года. Об этом сообщил ТАСС глава российской компании Дмитрий Рогозин. Решение о продолжении сотрудничества должно быть принято в 20-х числах июня.

По словам Рогозина, ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок» для проекта «ЭкзоМарс» достаточно, чтобы осуществить запуск апарата в 2024 году. Эти данные оскосмос подтвердил ЕКА. Там пообещали «обратиться к патронам в лице стран-участников ЕКА».

Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована, — сказал Рогозин.

При этом он признал, что шансы на положительный ответ составляют порядка 7-8%.

Рогозин добавил, что ответ должен поступить, предположительно, в 20-х числах июня. По словам главы Роскосмоса, созданный в НПО им. Лавочкина для марсианской миссии модуль «Казачок» в любом случае будет возвращён в Россию.

РанееЕвропейске космическое агентство сообщило, что считает запуск миссии «ЭкзоМарс» маловероятным по причине антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине. В ответ на это Рогозин заявил, что Россия запустит миссию самостоятельно. По его словам, отправка произойдет на ракете-носителе «Ангара — А5» с космодрома Восточный.