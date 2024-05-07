SHAMAN заметили на инаугурации Путина SHAMAN и лидер «Ночных волков» Залдостанов пришли на инаугурацию Путина

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

SHAMAN

В Кремле 7 мая состоялась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Среди гостей торжественного мероприятия заметили певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова, известного как Хирург, передает РБК.

Исполнитель хита «Я русский» пришел в строгом костюме, а вместо обычно растрепанных волос сделал укладку. Хирург в свою очередь тоже убрал длинные локоны в хвост. Также на церемонию пришел голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал в традиционном кимоно в стиле айкидо.

7 мая президент России Владимир Путин официально занял пост главы государства. Церемония инаугурации прошла в Кремле и началась в 12:00 по московскому времени. Путин занимает этот пост в пятый раз.

Владимир Путин принес присягу, после чего председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента. Глава государства будет занимать этот пост до 2030 года.

В Большом Кремлевском дворце собрались представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Также гостями торжественной церемонии инаугурации стали общественные деятели и представители духовенства.