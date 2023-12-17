SHAMAN на Украине, допрос Пугачевой, позор Депардье: что будет дальше

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Продажа билетов на концерт российского певца SHAMAN (Ярослав Дронова) в Киеве, серия скандалов вокруг французского актера Жерара Депардье, беседа пограничников с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой — эти новости активно обсуждали в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Последние новости о Депардье: за что его могут лишить гражданства РФ и почетного звания во Франции

Политолог Сергей Разгуляев заявил, что французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство РФ в 2013 году, должен быть лишен российского паспорта за критику действий руководства страны и военной спецоперации на Украине. Также, по его мнению, у артиста нужно конфисковать все имущество в России, а вырученные деньги передать на нужды СВО.

«Во-первых, кто ты такой, чтобы критиковать действия России? Ты не русский, ты француз, просто получивший российский паспорт. Ты не политик, ты простой актер, поэтому <...> занимайся тем, в чем разбираешься и что умеешь. Оставь политику», — призвал актера политолог.

По его словам, решать вопрос с лишением Депардье российского гражданства нужно было сразу после того, как он допустил подобную риторику еще в начале СВО. Эксперт заявил, что актер ничего не сделал для России, однако позволил себе критику в адрес руководства страны.

Ранее Жерар Депардье в одном из интервью заявил, что продолжает считать себя русским и любить русскую культуру. Актер подчеркнул, что предпочитает избегать разговоров на тему ситуации на Украине, заявив, что не следует «смешивать политику и актерское мастерство».

Во Франции к актеру также есть немало вопросов. Как рассказала министр культуры страны Рима Абдул Малак, Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем дисциплинарном заседании, передает TF1-info. Ранее несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии.

«Я разговаривала с великим канцлером ордена Почетного легиона генералом [Франсуа] Лекуантром. Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет», — сказала министр.

До этого Рима Абдул-Малак назвала Жерара Депардье «позором для Франции» из-за его «неуважительных и недостойных» заявлений и действий против женщин. Руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов с актером после выхода документальной картины, в которой артиста обвинили в сексуальном насилии.

Тогда же стало известно, что 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая обвиняла Жерара Депардье в сексуальном насилии, была найдена мертвой в реке Сена. Она покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм об актере. В картине, которую показал канал France 2, упоминалось дело Дебевер.

В апреле 2023 года 13 женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье. Согласно их заявлениям, эти случаи произошли между 2004 и 2022 годом.

Депардье уже попадал в аналогичные скандалы, связанные с неуважением к женщинам. Так, в интервью в 1978 году он заявил, что «такой вещи, как изнасилование, не существует» и «девушки хотят, чтобы их изнасиловали». Эти заявления были растиражированы журналом Time в 1991 году и спровоцировали скандал.

Что известно о беседе Пугачевой с пограничниками РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Пограничной службы России около часа опрашивали певицу Аллу Пугачеву в ходе ее ноябрьского кратковременного визита в страну. Как уточнил канал, пограничники интересовались целью приезда Примадонны, а также как долго она пробудет в стране.

Во время прохождения таможни в Псковской области к Пугачевой подошли сотрудники таможни и попросили певицу пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате. По информации канала, она была вежлива с сотрудниками, при этом испытывала волнение, что ее могут не впустить в Россию. Авторы канала пишут, что Пугачева рассказывала пограничникам о тяжести жизни за границей как в ментальном, так и финансовом плане. Ответив на все интересующие вопросы, Примадонна оставила несколько автографов и отправилась по своим делам.

3 ноября Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал Москвы. В столицу России певица добиралась из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией. Артистка была одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и их детей. Певицу встретил водитель на черном Rolls-Royce, после чего она отправилась в элитный коттедж в подмосковной деревне Грязь. Спустя несколько дней певица покинула Россию.

Как сообщают СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин около двух месяцев живут на Кипре в Лимасоле. Артистка свободное время уделяет детям и походам по магазинам, а комик завершил гастроли на этот год и иногда выступает на частных мероприятиях.

Так, пару дней назад он появился вместе с певицей Лаймой Вайкуле на корпоративе в Латвии. Они, по данным Telegram-канала Diana Spletni Live, выступали на 80-летии миллионера из Юрмалы Юлия Круминьг и исполнили песню «Листья желтые» на латышском языке.

«Еле голосит на латышском, кому он хочет показать лояльность? Сам хозяин вечеринки прекрасно знает и говорит на русском, мужик из бандитов, на него и сегодня заведены уголовные дела в Латвии. <...> Мероприятие прошло в недорогом актовом зале, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник», — говорится в сообщении канала.

После новогодних праздников Галкин и Пугачева собираются покинуть Кипр. Они, по данным KP.RU, вместе с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, планируют переехать в Лондон, куда в ноябре ездила артистка на встречу с друзьями.

«Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников», — уточнил собеседник издания.

Галкин до отъезда в Израиль вел на Первом канале детское шоу «Лучше всех!». Оно перестало выходить в эфир после начала спецоперации, когда федеральные каналы убрали из сетки вещания развлекательные программы.

В начале декабря Первый канал возобновил съемки программы. На место ведущего вместо Максима Галкина пригласили Жанну Бадоеву. Она уже известна зрителям федерального телевидения по программе «Жизнь других», посвященной путешествиям по разным странам и городам.

Композитор и певец Юрий Лоза обратил внимание, что с уходом Галкина с российского ТВ ничего не изменилось. По его мнению, комик был посредственным ведущим, обязанности которого может выполнить любой.

«Как в той пословице говорится, отряд не заметил потери бойца. У нас на телевидении вообще ничего не изменилось с уходом Галкина. Понимаете? Другой на его место сел и стал детишек спрашивать: как живешь, что делать любишь?» — отметил Лоза.

Что касается Примадонны, то на этой неделе группа инициативных россиян разместила на портале change.org петицию, в которой они попросили Пугачеву записать новогоднее обращение и выложить его в открытые источники.

«Дорогая Алла Борисовна! Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. Долгие годы ваш голос, ваша сила, мудрость и красота спасали нас от невзгод даже в самые тёмные времена. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете», — говорится в тексте петиции.

Авторы отмечают, что «в самое волшебное время года» им хотелось бы снова услышать именно голос Примадонны, который объединяет поколения и ценится многими людьми по всему миру.

Однажды Пугачева уже обращалась в канун Нового года к россиянам. На архивном видео, сохранившемся на просторах Сети, Примадонна вместе с жителями России прощалась со старым, 1994 годом. Она призывала проводить его и попрощаться «с его ошибками, его проблемами».

«Еще неизвестно, какие проблемы несет нам новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в новый год», — наставляла певица.

В эфире она признала, что в 1994 году были «нелегкие новые времена», к которым «по большей части [мы] не готовы», и она в том числе.

«Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны и политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются», — с грустью в голосе отмечала Пугачева.

Тогда же она говорила, что ей «хотелось бы, если не в новом году, то в будущем», чтобы жители страны «стали господами своей жизни», которая была бы основана «не на агрессии, войнах, нищете, безнравственности», а на «уюте, комфорте, благополучии в каждой семье».

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

«Это очень хочется, вот этого очень хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши были качественными, чтобы дети были здоровы, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, а просто по вечерам», — говорила артистка.

В обращении Примадонна указала, что, несмотря на все времена, «нелегкие и легкие, на столе-то есть ведь что выпить и закусить». По ее словам, это неотъемлемая черта русского народа, которая «веками непонятна чужеземным мудрецам».

«Так давайте нальем шампанского и чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем», — так завершила обращение Пугачева.

Пока граждане России смотрели новогоднее выступление Пугачевой вместо президента Бориса Ельцина, федеральные войска и спецслужбы начали штурм столицы Чечни Грозного. Он продолжался с 31 декабря 1994-го по 6 марта 1995 года.

После этого Пугачева не обращалась к россиянам с публичными речами вплоть до отъезда из страны после начала СВО.

4 октября 2022 года Примадонна обратилась в соцсетях к тем, кого «всегда терпеть не могла», не уточнив, кому конкретно адресована публикация.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Спустя год, 11 ноября 2023 года, Примадонна оставила новое обращение на странице в соцсетях, адресованное завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Она подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

Примадонна подчеркнула, что «хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» в ее адрес клеветники пытаются оттолкнуть от нее людей.

Некоторые пользователи уличили артистку в попытке «переобуться». Часть комментаторов предложила лишить Примадонну регалий и имущества, а также российского гражданства. В Госдуме артистку назвали «карикатурной страдалицей».

Концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года: будет или нет

Сайт «Первый Женский» сообщил, что крупнейший украинский сайт по продаже билетов анонсировал выступление российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Киеве в апреле 2024 года. По данным агрегатора, цены за билет на концерт исполнителя начинаются от 1,5 тысячи рублей. При этом на официальном сайте артиста концерты на 2024 год расписаны только до 20 марта.

Издание отмечает, что многие поклонники Дронова уже шутят в Сети, что к апрелю 2024 года Киев станет частью России, предвкушают, как украинцы хором споют главный хит артиста «Я — русский!».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN

Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский рассказал NEWS.ru, что в графике SHAMAN нет концерта в Киеве. Он отметил, что достоверная информация о гастролях размещена на официальном сайте музыканта.

«В графике артиста такого концерта нет. Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте shamanofficial.ru, можете сами посмотреть, расписание гастролей расписано на полгода вперед», — подчеркнул представитель исполнителя.

На этой же неделе музыкальный продюсер Игорь Матвиенко на гала-концерте финалистов Всероссийской арт-лаборатории «Знание. Авторы» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что считает SHAMAN главным артистом в России. По его словам, исполнитель очень талантлив и «попал в повестку» сегодняшнего дня.

«SHAMAN — это уникальное именно явление. Почему — нет ответа, уникальное явление оно потому и явление, что объяснить „почему“ невозможно. Вот так получилось: что он (SHAMAN. — NEWS.ru) в данный момент — с его голосом, с его внешностью скандинавско-русской — оказался уместен, оказался именно тем героем, который нужен нашей стране здесь и сейчас», — подчеркнул Матвиенко.

Продюсер также прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, согласно которым SHAMAN называют главным патриотическим певцом России на данный момент, тогда как продюсируемая Матвиенко группа «Любэ» заняла в списке только третье место. Он отметил, что SHAMAN и «Любэ» различаются творческим подходом: оба исполнителя используют тему патриотизма, но одни «рисуют родину акварелью», а другой делает это «своими словами».

«„Любэ“ уже сколько лет на сцене! И безусловно, они патриотика тоже. Но они — это березы, сосны, река (песен пять только про реку), вот так они рисуют, акварелью рисуют нашу родину. А SHAMAN делает это своими словами», — отметил продюсер.

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