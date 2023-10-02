Шахматисты уезжают из России: как они превращаются из ферзей в пешки

Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александра Костненюк

Известная шахматистка Александра Костненюк не просто объявила о своем швейцарском подданстве. Но и прямо заявила, что покинула Россию, дабы наша страна не пользовалась плодами ее побед. Заявление слишком самонадеянное. Вряд ли основная масса населения вообще вспомнит, кто это. Да и побед у Костенюк не так много. Но неспроста из двухсот спортсменов, сменивших российское или спортивное гражданство, примерно половина — мастера шахматной доски.

Шахматы уже не национальный вид спорта

В СССР шахматисты были звездами, сравнимыми по популярности с хоккейными и футбольными бомбардирами. Выпуски вечерних новостей обычно завершались перечислением отложенных гроссмейстерами позиций. Их потом в обеденные перерывы с увлечением доигрывали в сотнях советских НИИ.

На столичном Никитском бульваре даже зимой со скамеек не убирали приметные картонки, на которых любители 64 клеток разыгрывали защиту Нимцовича. Шахматисты были национальной гордостью, демонстрацией достижения советской системы образования и воспитания талантов. Но постепенно и в этой сфере чистая политика стала брать верх, что красочно продемонстрировал поединок за шахматную корону между Анатолием Карповым и эмигрантом Виктором Корчным.

Затем была странная история с переигровкой финала Карпов — Каспаров, которая, как считалось, отразила завуалированный конфликт в кремлевских верхах. Карпов как бы ассоциировался с уходящим «совком», а Каспаров — с новыми тенденциями в стране. А потому, как поговаривают, ему и помогли победить. Затем наступили 90-е, и многим стало просто не до шахмат.

Положение цугцванга

Шахматисты финансово зависят от гонораров за участие в крупных международных турнирах. Потому, когда в шахматах встал вопрос о том, что надо играть в нейтральном статусе, без флага и национальных символов, а еще желательно отрекшись от российской политики, то многие дрогнули.

Тем более что новый человек мира, экс-вице-премьер России Аркадий Дворкович, ныне президент ФИДЕ, демонстративно занял нейтральную позицию и палец об палец не ударил, чтобы как-то разрядить ситуацию. А, например, секретарь нашей шахматной федерации продолжал руководить организацией, будучи уже «абсорбированным» в Израиле.

Вот один из сильнейших нынешних гроссмейстеров, чемпион мира по игре в быстрые шахматы Сергей Корякин отказался превращаться в шахматиста без рода и племени и не стал участвовать даже в предварительных турнирах, выявляющих претендентов на корону. Но он человек с известной и ярко выраженной позицией. А вот Ян Непомнящий пошел на такую сделку, сыграл даже в финале, где уступил китайцу. Но кто у нас следил за его успехом?

Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press Дин Лижэнь из Китая (слева) и Ян Непомнящий из России во время тай-брейка чемпионата мира ФИДЕ по шахматам

Опять испуганные патриоты

Бывшая конькобежка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова своей реакцией на ход Александры Костенюк живо напомнила выражение Дмитрия Пескова об «испуганных патриотах». Олимпийская чемпионка отчего-то уверена, что такая позиция шахматистки «временная» и что она еще вернется и будет жить в России. Ведь здесь «она была востребована, ее везде приглашали и опекали».

Видимо, Журова не осознает, что ее слова вызывают ощущение когнитивного диссонанса. Шахматистку здесь всячески ублажали, но она легко плюнула в тот самый колодец. Но все равно, по мнению депутата, она имеет право вернуться. Когда? Уж не после ли чужой «перемоги»? Как ей тут жить, если она назвала Россию «ужасной страной».

Спорт уже не просто политизирован, он ставит многих перед важным моральным выбором. И шахматисты, некогда любимцы народа, оказались слабым звеном. Помнится, пел Владимир Семенович: «Спать ложимся вроде пешки, а просыпаемся ферзем!» А ныне чаще совсем наоборот...

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