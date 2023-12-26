«Шабаш натуральный»: военкор высказался о новом шоу Навки Военкор Онуфриенко назвал натуральным шабашом шоу Навки «Вечера на хуторе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Михаил Онуфриенко назвал новое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое он посетил с супругой, натуральным шабашом. По его словам, в начале спектакля его «слегка покоробила» приписанная Гоголю фраза о том, что черт творит добро перед Рождеством, после чего, как пишет военкор, начался «треш и угар».

Первым действием, которое меня слегка покоробило, была фраза, приписанная Гоголю, о том, что перед Рождеством черт творит добро. Я нецензурно удивился, — написал Онуфриенко.

Он отметил, что в оригинальном произведении Одарка, роль которой исполняла Анна Щербакова, известна тем, что у нее «новые черевички», однако та «вдруг начинает клеиться к Вакуле». Сомнение у Онуфриенко вызвал также сценический образы Маргариты Дробязко в роли Солохи, которая выглядела, как «типичная дама из кордебалета».

Следующим шоком стало появление Солохи. Не, для своих лет выглядит и катается весьма неплохо. Да что там «неплохо» — хорошо катается. Молодым еще поучиться. Но, блин, сценический образ, — продолжил он.

Ему также запомнилась сцена, когда на лед выехала группа носов, которые «нарезали круги на льду и разрывали мозг». Военкор задался вопросом, что в постановке делают носы?

Дальше на лед выкатилась группа носов. Да-да. Носы майора Ковалева лихо нарезали круги на льду и разрывали мне мозг: "А при чем тут носы?! — пишет он.

Премьера ледового шоу «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя состоялась 23 декабря 2023 года в столичном Дворце спорта «Мегаспорт». В шоу приняли участие многократные чемпионы России, Европы и мира Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.