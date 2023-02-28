«Сгущающиеся тучи» под Артемовском: ситуация в зоне СВО к вечеру 28 февраля

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Минобороны в сводке за 28 февраля сообщает, что за сутки российские войска нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162-х районах. На Красно-Лиманском направлении в течение 24 часов ликвидировано до 120 украинских бойцов, на Донецком — около 150-ти, а на Южно-Донецком и Запорожском — до 45-ти.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная в ЛНР; Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное в ДНР и Лесное Запорожской области.

По-прежнему особое внимание уделяется положению вокруг Артемовска. Вечером 27 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о сложной обстановке на украинском фронте. В своем Telegram-канале она отметила, что особенно непростая ситуация сложилась именно на Артемовском направлении. Как уже сегодня написал Telegram-канал Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, ситуация вокруг Артемовска для ВСУ является крайне напряженной, над украинскими силами буквально «сгущаются тучи». По словам Сырского, Вооруженные силы России пытаются окружить город, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» стараются прорвать украинскую оборону.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер»

Кроме того, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ перебрасывает в Часов Яр в пригороде Артемовска военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО в европейских странах. Он подчеркнул, что прибывший личный состав отличается высокой дисциплиной и мотивацией. Киев также направляет в населенный пункт вооружение и технику.

Сегодня же советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал об обнаружении танков Leopard, поставляемых Киеву западными странами, в районе Артемовска. Он подчеркнул, что для российских военных эти машины являются точно такой же целью, как и другая боевая техника ВСУ.

Журналисты РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, писали, что бойцы подразделений российского спецназа применили в зоне СВО новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе при штурме позиций ВСУ. Отмечалось, что новая система способна полностью автоматически выбирать маршрут к цели поражения. Для этого используются малые дроны вентиляторного типа.

Также 28 февраля вновь всплыла тема применения химических веществ в рамках боевых действий. Как сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, американская военная техника перевозила опасные химические вещества к линии соприкосновения на Украине. По его информации, США намерены заняться организацией провокации на Украине с использованием токсических веществ. При этом Вашингтон собирается обвинить в этом Москву.