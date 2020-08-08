Сферу интеллектуальной собственности в РФ модернизируют

https://static.news.ru/photo/43813380-d95d-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормы, регулирующие развитие интеллектуальной собственности, пройдут комплексную модернизацию до конца 2021 года. Дорожную карту трансформации делового климата в этой сфере утвердило правительство РФ. В результате интеллектуальная деятельность должна стать коммерчески прибыльной.

В документ вошли мероприятия, которые призваны стимулировать технологические разработки, усилить защиту правообладателей, открыть новые возможности для управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, — сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, самозанятым предлагают разрешить регистрировать товарные знаки, планируется также сформировать правовую базу для выдачи электронных патентов, предусмотреть льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей и возможность использовать исключительные права в качестве взноса в капитал стартапов.

Также разработаны меры по снижению барьеров на стадиях выявления и патентования интеллектуальной собственности и механизмы, обеспечивающие прямой контакт между предпринимателями, органами власти и отраслевыми специалистами. По каждому из этих направлений готовятся законопроекты. Часть из них будет утверждена уже к концу этого года.

Как писал NEWS.ru, в России за год снизился коэффициент изобретательской активности населения — число патентных заявок на изобретения, поданных в расчёте на 10 тысяч человек. Если в 2018 году он составлял 1,7, то в 2019-м — 1,59. В отдельных же регионах он по-прежнему высок. Например, в Санкт-Петербурге он составил 5,89, в Московской области — 4,3, а в Москве — 4,18. В пятёрку лидеров также попали Томская область (2,67) и ЕАО (2,46). Меньше всего заявок на изобретения подают в Ингушетии (0,02), на Алтае (0,05) и в Карачаево-Черкесии (0,11). По патентной активности Россия занимает не лучшие места. Её опережают Китай, Япония и США.