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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку деятельности АО «Ярославское АТП» после ДТП, в котором погибли восемь человек.

В ведомстве пояснили, что это владелец автобуса, передаёт ТАСС. Как писал News.ru ранее, восемь человек стали жертвами крупной аварии с участием автобуса ПАЗ в Ярославской области. Об этом сообщили в...