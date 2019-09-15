Пассажирское судно «Метеор», севшее 14 сентября на мель на реке Обь, причалило в порт Ханты-Мансийска.
«Метеор» прибыл в порт в 05:25 мск, передаёт
Ранее News.ru писал, что следователи проводят проверку после инцидента на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудники СКР запросили судовые документы и акты технического освидетельствования севшего на мель «Метеора». По данным силовиков, на борту судна в момент ЧП находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали четверо, двум из них потребовалась госпитализация.