«Севморпуть» выполнит два каботажных рейса в Петропавловск-Камчатский

Фото: Rosatom/Global Look Press

Атомный контейнеровоз «Севморпуть»

ФГУП «Атомфлот» обеспечит два круговых каботажных рейса из европейской части России в регионы Дальнего Востока. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Планируется, что 15 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта Мурманск в направлении Санкт-Петербурга. Переход займет около 6–7 дней, после чего судно встанет под погрузку. Рейсы запланированы в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры .

Запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России. Это реальный шанс абсолютно для любого грузовладельца доставить свой товар по цене перевозки груза. Нет необходимости платить за фрахт атомного контейнеровоза, — заявил и. о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Фото: Rosatom/Global Look Press Атомный контейнеровоз «Севморпуть»

ФГУП «Атомфлот» работает над открытием регулярной сезонной контейнерной линии в акватории Северного морского пути. Первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в летне-осеннюю навигацию 2022 года пройдет по маршруту Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский — Мурманск с 22 июня по 01 августа. В настоящее время продолжается формирование грузовой базы в порту Санкт-Петербург. Проведение второго рейса запланировано на сентябрь.