«Северсталь» останавливает крупнейшую доменную печь «Северсталь» останавливает на капремонт доменную печь ЧерМК

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«Северсталь» останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь № 5 (ДП-5) «Северянка» Череповецкого меткомбината (ЧерМК), сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. На ремонт будет потрачено 37 млрд рублей. При этом объемы отгрузки продукции и график исполнения заказов нарушаться не будут за счет сформированных запасов, заявил гендиректор компании Александр Шевелев.

Основная задача капремонта первого разряда, в проведение которого мы вкладываем 37 млрд рублей,— обеспечить высокую надежность и производительность стратегически важного объекта, от которого зависят как наши объемы производства, так и себестоимость продукции,— передает агентство слова Шевелева.

Ранее сообщалось, что на металлургическом заводе «Северстали» в Череповце произошел технологический инцидент. Как сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов, один из агрегатов был отправлен на ремонт. В результате происшествия никто не пострадал. СМИ и очевидцы при этом сообщали о взрыве в районе комбината.

Тем временем поставки из России в Евросоюз железорудных окатышей, используемых для обогащения железосодержащих руд в производстве чугуна и стали, по итогам прошлого года упали на 21,3%. Экспорт сократился до минимальных за последние пять лет 1,19 млн тонн. В денежном выражении он упал на 38% до $419 млн.