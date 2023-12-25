Новый арктический авиакорпус защитит Северный морской путь

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Смешанный арктический авиационный корпус (САК) будет защищать Северный морской путь, сообщают «Известия». Подразделение было сформировано в составе Северного флота РФ и уже приступило к выполнению задач.

По информации издания, в состав корпуса входят два истребительных, смешанный и вертолетный авиаполки. Помимо авиации в распоряжении командования корпуса есть зенитно-ракетные и радиотехнические полки. Новое формирование также будет обеспечивать защиту северных островов от потенциальных воздушных, наземных, надводных и подводных атак противника. В настоящее время истребители Су-33 и МиГ-29КР встали на боевое дежурство по прикрытию Севморпути на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Как полагает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов, новый корпус будет играть важнейшую роль в арктических широтах.

Северные границы одно время были плохо защищены. <...> Любой бомбардировщик из района Северного полюса может нанести удар дальнобойными крылатыми ракетами по нашей территории. Эту возможность надо исключить. А самое важное, США и ряд других стран сейчас оспаривают наше право на Севморпуть, — пояснил эксперт.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что США хочется, чтобы Северный морской путь принадлежал им, потому что в Вашингтоне осознают потерю контроля над Арктикой. По его словам, Россия и Китай сами определят, куда идти и в каком направлении. Военный эксперт отметил, что Северный морской путь является перспективным маршрутом, который выгоден обеим странам.