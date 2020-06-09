«Серьёзный разговор»: Путин проведет совещание по развитию телекоммуникаций

https://static.news.ru/photo/0efe2706-ab01-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 10 июня проведёт совещание по развитию телекоммуникаций, встречу с губернатором Ленинградской области и международный телефонный разговор. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что совещание по развитию телекоммуникаций пройдёт в формате видеоконференции, а состав участников будет «достаточно представительным».

Фактически все руководство правительства во главе с Мишустиным, руководство администрации во главе с Вайно, представители отрасли, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента, в совещании будут участвовать представители Мегафона, Сбербанка, Mail.ru Group, МТС, Ростелекома, Вымпелкома, Яндекса и других компаний.

Разговор об одной из важнейших отраслей нашей экономики будет серьёзный. Сейчас, собственно, от синергии с этой отраслью зависит развитие любых других отраслей, потому что без информационно-коммуникационных технологий ни одна из отраслей народного хозяйства не может функционировать, — уточнил Песков.

Он также рассказал, что во второй половине дня Путин пообщается с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Затем у президента состоится несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что Путин планирует принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.