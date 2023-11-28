Серию терактов предотвратили в Татарстане: как ВСУ атакуют РФ 28 ноября

Фото: НАК

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Над Рязанской областью сбили беспилотник, пытавшийся атаковать авиабазу. В городе Пологи Запорожской области в результате обстрела ракетами HIMARS погибли два человека. В Татарстане предотвратили серию терактов, а в Самарской области задержали пособницу украинских спецслужб. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник пытался атаковать авиабазу в Рязани

Накануне вечером российские средства противовоздушной обороны сбили над Рязанской областью украинский беспилотник самолетного типа. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«Сегодня около 21:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Как утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОПГУ», дрон собирался атаковать авиабазу Дягилево в Рязани. Между тем военкор Александр Коц указал, что БПЛА сбили в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода, именно это предприятие и было целью ВСУ, считает журналист.

Люди погибли при обстреле запорожского села ракетами HIMARS

Накануне утром ВСУ ударили ракетами HIMARS по городу Пологи в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ целились как в административные здания, так и в жилые дома.

«Шесть ракет (пакет из HIMARS) взорвались в 50–100 метрах от административных зданий. Также повреждены три частных дома», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате погибли два человека, еще четверо получили ранения. Минобороны РФ информацию об атаке не комментировало.

Пособницу ВСУ поймали в Самаре

Сотрудники ФСБ накануне задержали жительницу Самары, подозреваемую в пособничестве украинским спецслужбам. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

По данным правоохранителей, женщина склоняла российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов она использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ.

За сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 15 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 45).

Ударам подверглись районы Донецка, Горловки и Александровки. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Повреждения получили четыре жилых дома в Горловке, а также помещения автомагазина и химчистки в Донецке.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершили девять обстрелов из РСЗО и артиллерии. А на Горловском направлении — шесть обстрелов из РСЗО и артиллерии. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 48 снарядов.

В Татарстане задержали подозреваемого в подготовке терактов

В Казани задержали 30-летнего безработного местного жителя, планировавшего серию терактов на территории Татарстана. В частности, мужчина собирался устроить пожар на территории танкового училища в столице региона, а также совершить несколько диверсий на железной дороге.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, дома у задержанного обнаружили 3 кг аммиачной селитры, таймеры для детонаторов, часовые механизмы, квадрокоптер с системами сброса и пять мобильных телефонов. В лесу у него был схрон с бутылками керосина.

Кроме того, в телефоне мужчины обнаружили переписку с членами воюющего на стороне ВСУ легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Теперь ему грозит более 20 лет колонии.

Фото: НАК

Дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Наумовка в белгородской области. Также ВСУ шесть раз выстрелили по населенному пункту из артиллерии. При этом обошлось без последствий, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, над селом Тулянка средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. В результате падения его обломков никто не пострадал, повреждений на зданиях не зафиксировано.

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