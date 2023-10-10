Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, сообщил Telegram-канал станции. По его данным, объект работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет.

Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной станции. Он убедился, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет, — уточнили в АЭС.

Директор станции Юрий Черничук и глава города Эдуард Сеновоз также сообщили Кириенко, что Запорожская АЭС и Энергодар готовы к прохождению осенне-зимнего сезона. Помимо этого, замруководителя администрации президента РФ побывал на объектах социальной инфраструктуры, отремонтированных усилиями Росатома.

Глава корпорации Алексей Лихачев ранее сообщил, что Запорожская АЭС может быть перезапущена уже в 2024 году. Он отметил, что сейчас российские специалисты успешно удерживают безопасность станции, варианты запуска ЗАЭС будут рассматриваться в ближайшее время.

Вопрос безопасности станции Лихачев в сентябре обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Глава Росатома напомнил, что наибольшим рискам ЗАЭС подвергается со стороны украинских вооруженных сил.