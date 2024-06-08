Сердце на стене и трехлетка в синяках: самые громкие убийства недели

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Скейтбордиста убили серией выстрелов прямо на улице на западе Москвы, в Подмосковье писавший доносы на блогера Анастасию Ивлееву активист движения «Зов народа» умер от восьми ударов ножом в подъезде многоэтажки, мать в Адыгее рассказала о разврате, который позволяла себе трехлетняя дочь, убитая отцом, — эти новости особенно громко звучали на уходящей неделе в российских криминальных сводках. NEWS.ru рассказывает о трех самых громких убийствах недели.

Ревнивец убил доносчика

В ночь на 7 июня в подмосковной Лобне был убит активист движения «Зов народа» Антон Еговцев. Предполагаемый убийца — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который, по данным СМИ, был влюблен в жену общественного активиста и «хотел забрать ее к себе».

Известно, что Матвеев приехал к дому Еговцева на своей иномарке Hyundai Creta. Вечером он встретил супругу Еговцева у подъезда и начал угрожать ей. Женщина успела сбежать от злоумышленника и позвонила в полицию, но полицейские не смогли ничего предпринять против мужчины.

Позже Матвеев попал в подъезд, представившись консьержке курьером. Он закрасил дверной глазок и выключил в квартире электричество, чтобы выманить семейство из жилья. Когда общественник вышел из квартиры, убийца нанес ему восемь ударов ножом.

При этом активист оказал сопротивление. Из подъезда Матвеев вышел, держась за предплечье, которое поранил ножом Еговцев.

Активист скончался на месте от кровопотери, а нападавшего доставили в реанимацию. На месте убийства очевидцы обнаружили нарисованное кровью сердце.

«Еговцев был известен своей борьбой с антироссийскими деятелями и сообщниками ВСУ на территории РФ. Благодаря обращениям общественника было выявлено множество фактов подрывной деятельности врага», — написали после смерти активиста в сообществе «Зов народа».

В последнее время активист призывал штрафовать блогера Анастасию Ивлееву за курение в кадре, а также требовал зарегулировать рынок ММА-зрелищ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Месть из ревности на западе столицы

Утром 6 июня на западе Москвы местный житель Андрей Демин застрелил своего знакомого, 35-летнего скейтбордиста Константина Балишанского. Он выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги.

Основным мотивом случившегося называют ревность: Балишанский увел девушку у Демина. Задержали подозреваемого спустя 2,5 часа после убийства в трех километрах от места преступления. Он оказал сопротивление полицейским и сделал в их сторону не менее 15 выстрелов. В результате мужчина был ранен в голову и задержан.

В Сети распространилось видео момента задержания подозреваемого. На кадрах можно заметить, что мужчина лежит на земле в окружении правоохранителей и тяжело дышит.

На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

Убийство дочери с дурной привычкой

В Адыгейске мать убитой трехлетней девочки рассказала, что отец сильно избивал дочь за дурную привычку, которую та принесла из детского дома. Девочка три года прожила в казенном учреждении, пока родители не решили ее забрать. Со слов матери, девочка постоянно появлялась перед домочадцами с рукой в трусах и просила их о близости.

«Она подходила к моему ребенку и говорила: „Поцелуй меня в писю“. И предлагала в ответ моему сыну: „Давай я тебе поцелую в писю“. Это она все говорила. Отец начал ее бить, чтобы воспитать ее, убрать эту привычку. Ему было стыдно, что трое детей видят это. Он думал, что ее поведение повлияет на остальных детей», — рассказывала мать убитой.

О том, что произошло дома, она узнала из рассказа следователя: «Папа (супруг женщины. — NEWS.ru) на кухне сидел, кофе себе только сварил. Она подошла и сказала ему: «Поцелуй меня туда». Он разозлился и побил», — рассказала женщина.

Соседи семейства сомневаются, что женщина не причастна к побоям девочки. Тело ребенка было полностью в синяках и ожогах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«На малышке не было живого места. Об нее тушили окурки. На нее выливали кипяток. У нее были вырваны куски кожи. На теле много старых шрамов и гематом», — рассказывала жительница республики Фатима Кодзоева.

«Практически каждый божий день я слышала крики этой женщины. Но именно вот эту девочку я ни разу не слышала и не видела. <...> В один день я пришла с работы, и, представьте, там через три стены, другой подъезд, я слышу дикий ор ребенка, который умоляет маму, чтобы она не делала этого. Он кричал, умолял о помощи», — рассказала соседка семейства.

При этом у общественников есть вопросы и к детскому дому. Мать в разговоре с журналистами утверждала, что именно там дочь научилась такому поведению. Согласно публикации Kub Mash, девочка даже называла имена педагогов, которые совершали с ребенком такие действия.

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