Сербский доброволец на СВО пожаловался на отсутствие выплат за ранения РИА Новости: бойцу СВО из Сербии отказали в выплатах за два ранения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сербский доброволец Александр Йокич, выступающий в защиту Донбасса с 2021 года, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе СВО, сообщает РИА Новости. По его словам, он получил отказы из-за отсутствия российского гражданства, а также потому, что «травмировался по неосторожности».

За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел, — заявил Йокич.

Боец собирался оспорить отказы в суде, обратился к адвокату. Однако по итогу разговоров с юристами выяснилось, что ситуация безвыходная, так как «без российского паспорта никто ничем помочь не сможет».

Йокич приехал в ДНР после окончания школы, где вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад». В составе подразделения он участвовал в боях за Мариуполь, где в марте 2022 года получил контузию. Второе ранение боец получил на «Азовстали» в мае — он попал под минометный огонь, когда спасал сослуживцев.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ни один из ветеранов СВО, имеющих иностранное гражданство, не будет депортирован из России, в том числе по запросам других государств. Таким образом депутат прокомментировал ситуацию с добровольцем из Сербии Йокичем, которому на родине грозит до 25 лет лишения свободы.