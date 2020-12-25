Сенаторы одобрили закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет

https://static.news.ru/photo/ca8abc8c-46ab-11eb-8d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о молодёжной политике в РФ, который даёт определение таким понятиям, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика» и «молодёжные общественные объединения», а также повышает возраст молодёжи до 35 лет включительно. В настоящий момент к молодёжи причисляют россиян от 14 до 30 лет.

Основные направления молодёжной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодёжного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодёжи, — сообщила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

В пояснительной записке указано, что закон позволит расширить возможности молодых людей по получению господдержки, в том числе грантов по результатам конкурса молодёжных проектов.

Госдума приняла этот закон в третьем чтении 23 декабря.

Как писал NEWS.ru, по замыслу инициаторов, после принятия этого законопроекта численность молодёжи в России должна вырасти на 12,7 млн человек и достичь 41 млн. Основная его цель — предоставить как можно большему числу людей возможность пользоваться мерами поддержки, оказываемыми государством.

Кроме того, закон создаёт фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Среди основных направлений реализации молодёжной политики в документе называется «формирование гражданственности, патриотизма, преемственности традиций».