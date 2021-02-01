Сенатор выступил за введение автономного Рунета

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России необходим автономный Рунет, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Политик полностью согласен с утверждением о том, что страна не должна зависеть от американских социальных сетей, прежде всего из-за вопросов осуществляемой ими цензуры и конкуренции.

Всю ту цензуру, которую они осуществляют, все Facebook и прочие сети, как с этим можно мириться? Я всегда возмущался, когда какой-то чиновник сокрушался блокировке его страницы там. А чего он, вообще, имеет там страницу, есть «ВКонтакте». Потом появился Telegram. Что касается Google, «поисковики» у нас тоже свои есть, — рассказывает Цеков.



Сенатор считает, что автономность должна присутствовать также из-за вопросов о безопасности, так как России могут в одностороннем порядке перекрыть доступ к Интернету.

Если нам в какой-то момент перекроют доступ или отключат, что мы делать будем? Поэтому я за разработку максимальную всего нашего, российского. Если вместо YouTube будет своя сеть, или вместо Tik-Tok появится что-то другое, то это хорошо. Должна быть конкуренция с нашей стороны, — добавил Цеков.



NEWS.ru напоминает, что ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от Глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай.