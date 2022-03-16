Сенатор: СФ не намерен вводить ответственность за теневые валютные операции

Совет Федерации не планирует выступать с инициативой о введении административной или уголовной ответственности за операции физлиц на нерегулируемом валютном рынке. Об этом заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале. Ранее появились сообщения об ужесточении ответственности за продажу и покупку валюты на чёрном рынке.

Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за «незаконные» валютные операции в Совфеде нет, — написал депутат.

Накануне сенатор Ольга Ковитиди рассказала о том, что в законодательном органе РФ рассматривается вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». По её словам, Госдума не будет рассматривать варианты введения новых законов, а в большей степени сконцентрируется на улучшении работы уже существующих правовых механизмов.

Ранее ЦБ разъяснил правила выдачи валютных вкладов в банках на фоне новых ограничений. Как пишет РИА Новости, вкладчик сможет получить до $10 тысяч наличными в каждом банке, где у него был открыт валютный счёт, а остальную сумму он получит в рублёвом эквиваленте по официальному курсу Банка России на день выдачи.

Кроме того, в начале марта указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что с 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, запрещён.