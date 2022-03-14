Сенатор рассказал, по какой причине может быть заблокирован YouTube

В том случае если YouTube не будет следовать закону, он окажется заблокирован. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В понедельник, 14 марта, Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к ранее ставшим недоступными YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». По мнению РКН, действия администрации видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован, — подчеркнул Клишас.

В свою очередь депутат Антон Горелкин рассказал, что платформа уже имеет серьёзный список нарушений. В частности, не удалён 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности. Также проигнорированы требования об удалении 2387 материалов с недостоверной информацией о специальной операции России в Донбассе, которые выдвинул РКН. Кроме того, на YouTube отмечается практически постоянная цензура в отношении пользователей и СМИ из РФ.

Ранее представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.