Сенатор назвал США разжигателями Третьей мировой войны Бондарев: США можно считать разжигателями Третьей мировой войны

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Ракета Taurus

Передачу Киеву Taurus и им подобных ракет Россия должна расценивать, как прямое участие стран НАТО в конфликте, говорит NEWS.ru член Совета Федерации Виктор Бондарев. Если США готовятся спровоцировать эскалацию, то их смело можно считать разжигателями Третьей мировой войны, убежден он.

Если США готовятся спровоцировать эскалацию конфликта, то смело можем считать их разжигателями общеевропейской войны, а то и Третьей мировой войны. В последней, как известно, нет ни победителей, ни проигравших, — говорит Бондарев.

Сенатор отмечает, что российские силы в данное время планомерно двигаются к своей цели на СВО и владеют инициативой. Однако вызывает беспокойство, что США стали применять боевую авиацию НАТО и разведывательные самолеты в Черном море, которое РФ относит к зоне своей национальной безопасности.

Подобное поведение США для нас неприемлемо. Мы будем применять контрмеры в виде равносильных и адекватных действий, — сказал он.

Ранее журналист Politico Мэтью Карничниг заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за «укоренившегося страха» перед Россией. По его мнению, Шольц хочет снискать славу «канцлера мира» и в конечном итоге подвести Киев к переговорам с Москвой.