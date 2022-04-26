Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей

Детский сад «Рябинка» / Фото Ulnovosti.ru/ТАСС

Семьи погибших в результате стрельбы в детском саду «Рябинка» в Вешкайме получат по одному миллиону рублей, сообщил ТАСС вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко. Раненной в плечо воспитательнице власти региона выплатят 500 тысяч рублей.

По распоряжению губернатора [Ульяновской области Алексея Русских] семьям погибших будет оказана помощь в размере 1 млн рублей, раненым — 500 тысяч рублей, — сказал Коробко.

Ранее глава Ульяновской области Русских заявил, что семьям погибших будет оказана медицинская и психологическая помощь.

26 апреля в Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. По данным местных властей, погибли четверо человек, в числе которых пятилетний мальчик, шестилетняя девочка и нянечка. Одна из воспитательниц получила ранения. После содеянного нападавший покончил с собой.

Детский омбудсмен Татьяна Москвалькова сообщила, что предполагаемый убийца Руслан Ахтямов стоял на психиатрическом учёте. Она призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране, отметив, что ответственными за охрану должны быть сотрудники Росгвардии.