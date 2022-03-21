Семьям погибших на Украине из Подмосковья могут выплатить по 3 млн рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс в региональный парламент законопроект, предусматривающий выплату трёх миллионов рублей семьям погибших военнослужащих во время специальной операции на Украине. Об этом он заявил на совещании с областным правительством, передаёт телеканал «360».

К сожалению, мы видим, что спецоперация не обходится без жертв. Знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и тем, кто получил ранения. Со своей стороны я вношу закон и прошу депутатов Мособлдумы поддержать наше решение по выделению дополнительно трёх миллионов рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры, — сказал глава региона.

Воробьёв также подчеркнул, что Россия всегда оказывала помощь тем, кто был близким и родным для страны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн рублей. Также каждая семья получит допвыплату в 5 млн рублей. Раненые получат соответствующие выплаты по страховке и единовременному пособию.