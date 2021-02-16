Семья Артёменко ждёт от Навального извинений перед ветераном

https://static.news.ru/photo/78fbe0e2-7042-11eb-b550-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Члены семьи ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко заявили, что рассчитывают на извинения со стороны Алексея Навального за клевету и не планируют требовать моральной компенсации.

Самое главное — пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось, — сообщила РИА Новости дочь ветерана Елена Артёменко.

Она добавила, что сам Игнат Артёменко находится дома и чувствует себя «более-менее нормально».

16 февраля прошло третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд уже рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил обвиняемого.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Обвинение просит назначить подсудимому штраф в размере 950 тысяч рублей. Адвокаты Навального потребовали оправдать оппозиционера и прекратить его уголовное преследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судья назначила следующее заседание по обвинению Навального в клевете на 20 февраля.