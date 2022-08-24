Семилетний мальчик не заметил, как сломал позвоночник на батуте Семилетний мальчик из Петербурга сломал позвоночник на батуте и не заметил этого

Семилетний мальчик в Петербурге сломал позвоночник во время прыжков на батуте и не заметил этого. Боль он почувствовал уже после игры, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Медики диагностировали у ребенка закрытый компрессионный перелом позвоночника.

Ребенок прыгал на батуте 23 августа на Газовой улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавший был госпитализирован с переломом пяти позвонков — с пятого по одиннадцатый.

Под компрессионным переломом позвоночника подразумевается нарушение целостности одного или нескольких позвонков, сопровождающееся их сдавливанием и уменьшением высоты.

В мае 2021 года в Барнауле из-за опрокидывания надувного батута, установленного у ТЦ «Район», пострадали двое детей. Из-за резкого ветра оборвались стропы, и двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные пути. Дети были госпитализированы, медики оценивали их состояние как тяжёлое. В связи с инцидентом были задержаны 51-летняя индивидуальный предприниматель и 30-летний владелец батута.