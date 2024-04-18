Семь подвигов солдат РФ на СВО: спас раненых под огнем, воевал один за всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

18 апреля в России отмечается День воинской славы. За время проведения специальной военной операции российские солдаты не раз проявляли мужество на поле боя. Они с риском для жизни вытаскивали раненых товарищей, удерживали позиции перед превосходящими силами противника. Семь примеров выдающегося героизма российских солдат, участвующих в СВО, — в материале NEWS.ru.

Бывший солдат ВСУ подбил девять украинских танков

Захват и удержание Северо-Крымского канала — основного источника подачи воды на полуостров Крым — имели важное значение для российских войск в самом начале СВО. 24 февраля 2022 года танковая часть, в которой служил старший сержант Юрий Нимченко, вышла к каналу и захватила плацдармы по его обеим сторонам. Вечером ВСУ пошли в контрнаступление.

Юрий Нимченко родился 4 июня 1980 года в селе Букварка Кировоградской области Украинской ССР. В 2005 году попал по призыву в ВСУ и был откомандирован в Крым, в танковые части, где и встретил 2014 год. После присоединения полуострова к России Нимченко перешел на службу в российскую армию, продолжая оставаться командиром танкового экипажа.

Часть, в которой служил Нимченко, оказалась в первых рядах в момент захвата плацдарма рядом с каналом. Вечером 24 февраля украинская сторона контратаковала, пытаясь вернуть утерянные позиции. Экипаж Нимченко сумел подбить три танка противника. На следующий день, подтянув резервы, украинская сторона попыталась провести новую атаку.

В течение 40 минут при отражении наступления Т-72БЗМ сержанта Нимченко подбил шесть украинских танков и три БТР, а также уничтожил большое количество солдат противника. Позиции удалось удержать. 4 марта 2022 года старшему сержанту Юрию Нимченко было присвоено звание Героя России. Он продолжает свою службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Фото: МО РФ Юрий Нимченко

Санитар вытащил из-под огня 13 раненых

Младший сержант Антон Мягченков, служивший в марте 2022 года водителем-санитаром, сумел вытащить из-под огня противника 13 человек. Рядом с его автомобилем взорвался минометный снаряд, его самого контузило. Но это не помешало Мягченкову эвакуировать раненых в лазарет под огнём противника, который прицельно бил по санитарному автомобилю.

Об Антоне Мягченкове известно, что он родился в Нерюнрги Республики Саха (Якутия) 7 июля 1983 года. Закончил музыкальное отделение алтайского Рубцовского колледжа.

Фото: МО РФ Антон Мягченков

Механик-водитель протаранил вражескую БМП, управляя танком

Механик-водитель Тимофей Матвеев — один из самых молодых Героев России, получивших это звание в ходе СВО. Он родился 21 мая 2002 года в селе Столбовое Еврейской автономной области (ЕАО) в многодетной семье. В 2021 году Матвеев окончил Биробиджанский политехнический колледж и был призван в Вооружённые силы России для прохождения воинской службы по призыву, после чего подписал контракт.

Начало СВО Матвеев встретил в должности водителя-механика в составе 76-ой штурмовой бригады десантников. Он достаточно быстро проявил себя. Во время одного из боёв, маневрируя на танке, он сумел увернуться от противотанковой ракеты. Его экипаж уничтожил два танка и одну боевую машину пехоты (БМП). Во время другого боя благодаря его умелым маневрам танковый экипаж смог прицельно стрелять по противнику, несмотря на то что башню заклинило от четырёх попаданий.

Однажды его танк попал в засаду. Механик-водитель среагировал быстро и успел вывести машину из-под огня артиллерии. В другой раз Матвеев решился на таран БМП противника, спасая экипаж от обстрела. 19 декабря 2022 года гвардии ефрейтору Тимофею Матвееву было присвоено звание Героя России.

Фото: kremlin.ru Тимофей Матвеев и Владимир Путин

Расчеты ПТРК отбили наступление противника

Сержант Юрий Щербаков стал Героем России после того, как сумел отразить атаку противника во время украинского контрнаступления весной и летом 2023 года. Он родился 17 июня 1993 года в селе Порой Липецкой области. В 2009 году окончил лицей № 21 (ныне — Липецкий индустриально-строительный колледж). Через три года был призван в ряды российской армии, а в 2013 году перешел на контрактную службу.

В СВО Щербаков участвовал с самого ее начала. Он командовал отделением противотанковых управляемых ракет (ПТРК) и к лету 2023 года сумел уничтожить 12 украинских БМП, 9 танков, 4 БТР, 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта.

В мае 2023 года во время контрнаступления ВСУ Щербаков услышал по рации, что соседнее подразделение оказалось под сильнейшей атакой. Расчет ПТРК под его командованием открыл по противнику огонь. В бою были не только уничтожены украинский танк и два БТР, но и полностью сорвана вражеская атака — противнику пришлось отступить. Указом президента РФ Юрию Щербакову было присвоено звание Героя России.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу и Юрий Щербаков

Рядовой остался без ноги, но удержал позицию

В середине июля 2023 года в районе села Невское (ЛНР) на линии обороны Кременная — Сватово подразделения ВСУ перешли в наступление и атаковали опорные пункты подразделений 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Артиллерийский удар накрыл один из блиндажей, в результате были убиты и ранены несколько российских военнослужащих.

Одним из раненых был рядовой Рашид Галлиулин. Он не только вытащил своих товарищей из-под развалин блиндажа, но и успел оказать им первую помощь. После этого солдат два часа защищал позицию, удерживаемую его подразделением. Во время боя он сумел уничтожить БМП и несколько десятков солдат противника. Ногу в итоге пришлось ампутировать.

Рашид Галлиулин родился в селе Петровское Московской области в 1990 году. Закончил в 2007 году школу в городе Видном. На СВО ушел добровольцем. 23 сентября 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовому Рашиду Галиуллину было присвоено звание Героя России.

Фото: МО РФ Замминистра обороны МО России генерал-полковник Юрий Садовенко вручает награду Рашиду Галиуллину

Солдат в одиночку захватил опорный пункт

Подвиг сержанта Александра Мальцева был запечатлен на видео, снятое с БПЛА в начале марта 2023 года, которое распространялось в соцсетях с подписью: «И один в поле воин, если он по-русски скроен». На нём российский солдат в одиночку штурмовал опорный пункт противника в районе Кременная — Сватово. Трех противников он убил, ещё двое сдались в плен. Видео попало в Сеть спустя три дня после его гибели.

Александр Мальцев родился в 1975 году в городе Норильске. В начале 2000-х годов служил на Северном Кавказе. Был награжден медалью «За храбрость». 10 марта 2023 года Мальцеву как командиру отделения была поставлена задача овладеть одним из опорных пунктов противника. Но по пути к вражескому окопу все его сослуживцы попали под интенсивный огонь противника и получили ранения. Атаку продолжил один сержант.

Ему помогло то, что обороняющиеся военнослужащие ВСУ в какой-то момент отвлеклись, он смог незаметно пробраться в траншею. В последовавшем быстром бою трое противников Мальцева были убиты, оставшиеся двое сдались. 13 марта 2023 года, прикрывая отход своих сослуживцев, сержант Мальцев погиб. 13 апреля 2023 года ему было присуждено звание Героя России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подорвал гранатой врагов и погиб сам

Артур Гиляжев ушёл на СВО добровольцем в сентябре 2022 года. В октябре 2023 года он был окружен противником, но отказался сдаваться. Вместо этого младший сержант Артур Гиляжев подорвал врагов гранатой и сам погиб в бою.

Артур родился в 1979 году в башкирском селе Аскарово и до начала СВО никак не был связан с военной службой. По словам его родственников, отец троих детей всего себя отдавал семье. Ему приходилось много и тяжело работать, чтобы всех прокормить.

Однако после 24 февраля 2022 года он решил пойти добровольцем на фронт. Три раза подавал документы, но только в четвёртый раз их у него приняли. Практически сразу он получил ранение и уже в декабре приехал домой на лечением. Однако постарался как можно быстрее вернуться на фронт. Ему тяжело было находиться дома — переживал за сослуживцев и постоянно им звонил.

Указом президента России младший сержант Артур Гиляжев посмертно был награжден орденом Мужества.

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