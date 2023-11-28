Семь новых «атомных» регионов появятся в России Росатом: 29 энергоблоков планируется построить в семи регионах РФ к 2042 году

Фото: rosatom.ru

К 2040-м годам в России появятся семь новых «атомных» регионов, там будет построено 29 новых энергоблоков, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в результате строительства новых атомных электростанций энергетическая мощность в стране вырастет в полтора раза.

Горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки мы видим подробно — нам нужно идти к 25% [от общей доли выработки электроэнергии в стране] к 2040-м годам, поэтому понимаем, что всего до 2042 года предстоит нарастить атомную генерацию на Урале, пойти дальше в Сибирь, на Дальний Восток. У нас появится семь новых «атомных» регионов, — сказал Лихачев.

Он пояснил, что общая мощность новых энергоблоков составит 300 ГВт. В итоге Россия сможет выйти на генерацию 360 млрд киловатт-часов. Лихачев добавил, что параллельно со строительством новых станций будут выводиться из эксплуатации энергоблоки прошлых поколений.

Ранее Лихачев заявил, что Запорожская атомная электростанция может быть перезапущена уже в 2024 году. Он отметил, что в настоящее время российские специалисты успешно удерживают безопасность станции.

Запорожская АЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. С конца февраля 2022 года контролируется российскими военными. Из соображений безопасности в сентябре 2022 года работа всех реакторов была приостановлена. На сегодняшний день ЗАЭС не генерирует электроэнергию, однако два реактора находятся в режиме «горячей остановки».