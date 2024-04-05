Село в Белгородской области подверглось обстрелу Село Репяховка в Белгородской области подверглось обстрелу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

МЧС Белгородской области сообщило в официальном Telegram-канале, что обстрелу подверглось село Репяховка Краснояружского района. Пресс-служба ведомства призвала жителей немедленно спуститься в подвал или найти другое укрытие.

Эту информацию еще не подтвердили глава региона Вячеслав Гладков и Минобороны РФ. Интенсивность и тип вооружения, из которого обстреливают Репяхино, не были названы.

До этого в Морозовском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 40 беспилотников ВСУ, поделился предварительными данными губернатор региона Василий Голубев. По его информации, жертв нет. Но в результате атаки повреждена электроподстанция, начались работы по восстановлению энергоснабжения.

Кроме того, дежурные средства ПВО ранее уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, это был беспилотник самолетного типа.

Грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ 4 апреля во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа, заявлял губернатор Белгородской области. По его словам, водитель в результате взрыва не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения.