Силовики оцепили село, в котором жил напавший на отдел полиции в Лисках

Полиция оцепила половину села Волчанское, где жил преступник, напавший на ОВД в Лисках. На месте работают сапёры, так как дом подозреваемого может быть заминирован. Об этом сообщает Baza.
Сотрудники МВД
По данным правоохранителей, в доме преступника в Волчанском находятся газовые болоны с подсоединёнными детонаторами. Сапёры обезвреживают устройства. Работа проходит в сложных условиях, специалисты-взрывотехники опасаются «ловушек».
Телеканал «Звезда» показал видео с места оцепления дома в селе Волчанское. У частного дома стоят силовики в бронежилетах и с оружием.
Нападение на отдел полиции в Лисках
Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.