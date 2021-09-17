Силовики оцепили село, в котором жил напавший на отдел полиции в Лисках

Полиция оцепила половину села Волчанское, где жил преступник, напавший на ОВД в Лисках. На месте работают сапёры, так как дом подозреваемого может быть заминирован. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники МВД полагают , что кроме сельского дома в Волчанском подозреваемый заминировал и квартиру сестры, которая живёт в посёлке Каменка.

По данным правоохранителей, в доме преступника в Волчанском находятся газовые болоны с подсоединёнными детонаторами. Сапёры обезвреживают устройства. Работа проходит в сложных условиях, специалисты-взрывотехники опасаются «ловушек».

Телеканал «Звезда» показал видео с места оцепления дома в селе Волчанское. У частного дома стоят силовики в бронежилетах и с оружием.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.